Pin Up Casino Официальный сайт. Регистрация, бонусы и вывод.
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Pin Up Casino – уникальный игровой портал, который несомненно придется по нраву любителям азартных развлечений. Ресурс предлагает целое множество развлечений как для новичков, так и для опытных игроков. Если вы ищете лицензионную игровую площадку с качественным софтом, дизайном, навигацией, топовыми играми, щедрыми бонусами, то именно в Pin-Up все это доступно для каждого азартного игрока. 

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Пин Ап имеет множество положительных отзывов в сети, которые подтверждают его надежность. Можно без лишней доли сомнения регистрироваться и наслаждаться игрой высокого качества. 

Бонусы и акции казино Пин Ап

Пользователям онлайн казино доступно немало качественных акций и бонусов, которые позволят провести больше времени за спинами онлайн в пин ап казино. Игровой клуб Pin-Up Casino предлагает посетителям следующие бонусные предложения:

  • Приветственный бонус на первый депозит до 25 000 рублей! На сегодня это одно из самых интересных предложений от пин ап казино. Отличная возможность сходу увеличить свой банкролл.
  • 250 фриспинов в подарок.
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  • CashBack каждую неделю до 10%.
  • Беспроигрышная лотерея.
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  • Участие в крупных турнирах от известных провайдеров.
  • Программа лояльности.

Депозиты и вывод средств

Игрокам доступно целое множество различных вариантов транзакций, и предоставляется возможность вносить депозиты и выводить средства с любого местоположения. Ввод и вывод средств осуществляется через раздел «касса» из личного кабинета. Pin Up Casino не берет комиссию за ввод и вывод средств, но сумма поступившая на ваш счет может отличаться за счет комиссии банка или оплаты за конвертацию валюты. Внизу на главной странице указан список платежных систем, через которые производится оплата. Сюда входят:

  • Карты VISA/MasterCard.
  • Электронные кошельки (WebMoney, QIWI, Neteller, Skrill, Perfect Money, MuchBetter)
  • Банковские переводы.
  • Мобильные платежи
  • Платежные терминалы.
  • Криптовалюта.

Выводить средства нужно посредством той платежной системы, которая использовалась при депозите. Первая заявка обрабатывается в течение дня, а последующие буквально за час. Если денежные средства не поступили на счет, то необходимо обратиться в службу технической поддержки, предоставив скан квитанции или выписки из банка.

Игровые автоматы Pin Up

В Пинап представлено огромное количество слотов различного жанра от ведущих лицензионных разработчиков во всем мире (Microgaming, Endorphina, NetEnt, Amatic, Igrosoft и другие.) Регулярно появляются и новые игры, которые разработчики зачастую презентуют именно в Пинап, так как данный ресурс пользуется огромным доверием игроков. 

Пользователям доступно множество рулеток, слотов, карточных игр. В наличии автоматы абсолютно разной конфигурации на три или пять барабанов, с установленными линиями или заданными вручную, выбирайте на ваш вкус. Есть возможность тестировать автоматы в демо режиме, а после прохождения регистрации вращать на реальные деньги. Hа сайте Pin Up Casino присутствуют различные TV-игры с лотереями от ведущих (Monoply, Keno), а лайв-дилеры воспроизводят атмосферу реального посещения игорного зала.  

Pin Up Casino — отличный вариант проведения досуга

Разнообразие продуктов в PinUp способно удовлетворить запросы самых искушенных игроков. Отличный дизайн и удобная навигация обеспечивают клиентам комфортное пользование, а разнообразие слотов, карточных игр, раундов с живыми дилерами дают возможность испытать огромное количество ярких эмоций. Компания дорожит своей репутацией и предоставляет своим клиентам исключительно качественные игровые автоматы. Проходите регистрацию в Pin Up казино прямо сейчас, получайте бонусы и наслаждайтесь увлекательной игровой сессией.

 

Партнерам:
www.pin-up.casino is owned and operated by Company Carletta N.V., a company registered and established under the laws of Curacao and its wholly owned subsidiaries, Carletta Limited, registered address 12, Dimostheni Severi Street, Suite 601, Nicosia-Cyprus, B.W.I. BLACK-WOOD LIMITED registered address Agias Annas 6, Flat 201, 2054 Nicosia Cyprus Carletta N.V. is licensed and regulated by Antillephone N.V. Carletta N.V.s registration number is 142346 and its Business address: E Commerce Park N.V., Heelsumstraat 51, Curacao mailing address: Orionweg 5c, P.O. Box 3781, Curacao, D.W.I.
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